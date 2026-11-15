Desde el Municipio informaron sobre los avances del ingreso al predio de la Dirección de Obras Sanitarias. Precisamente, sobre la construcción de losas de hormigón armado en el acceso este al predio, un pavimento rígido de 500 metros cuadrados que reemplaza al asfalto demolido.

Cada losa tiene 20 centímetros de espesor, se refuerza con malla de acero y se ejecuta con hormigón H-25 sobre una base de hormigón H-17 de 10 centímetros, que se construyó una vez retirada la carpeta asfáltica existente.

Los operarios completan el llenado de los paños dentro de encofrados metálicos, que definen el contorno y el nivel de cada losa y contienen el material fresco hasta que fragüe.

Una vez descargada la mezcla, se la compacta con un vibrador de inmersión que elimina los vacíos de aire, se la enrasa con una regla metálica sobre los moldes y se la alisa con una llana de mango largo, tarea que deja a cada losa con la planimetría y la terminación requeridas para dejar de manera óptima y funcional una zona que necesita tener una alta resistencia debido a la circulación de camiones y maquinaria pesada que deben pasar por allí.

El sector cuenta además con una compactadora de placa, equipo que se emplea en el trabajo sobre el terreno y en las zonas de borde.

En esta etapa de los trabajos, las juntas absorben los movimientos propios del material, mientras que la rigidez del conjunto disminuye el riesgo de la deformación en forma de huellas que dejan las ruedas de los vehículos pesados sobre el asfalto.