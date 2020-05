Contra las cuerdas: por primera vez, el Desfile de Carrozas podría no realizarse

“Aquí están, otra vez nuestras carrozas”, dice la letra de la canción que por muchos años fue el símbolo del Desfile de Carrozas Estudiantiles, uno de los eventos icónicos de la cultura de Gualeguaychú, que año a año deslumbra a propios y extraños con los trabajos artísticos de los jóvenes de la ciudad.

Sin embargo, este 2020 atravesado por la pandemia del Coronavirus en el mundo, ha generado un sinfín de dudas e incertidumbres que han colocado a los organizadores del desfile y a los propios alumnos participantes en una situación sumamente delicada y al tradicional desfile en riesgo de no poder realizarse, hecho que sería inédito en más de 60 años de vida carrocera.

La semana anterior se realizó una reunión de la que participaron integrantes de la Comisión de Carrozas con la Directora Departamental de Escuelas, Marta Landó, en la que evaluaron diferentes problemáticas que condicionan hoy por hoy a la realización del desfile.

Uno de los condicionantes principales es que los estudiantes no han podido regresar a clases, lo que genera una primera problemática, dado que las carrozas son realizadas por chicos que representan a establecimientos educativos, con sus correspondientes permisos y autorizaciones emanadas de cada escuela. También es importante resaltar que no se podría hacer la renovación de las autoridades de la Comisión de Carrozas, hecho que se produce entre junio y julio de cada año, pero ante la imposibilidad de realizar reuniones presenciales y la complicación que tienen los establecimientos educativos de designar sus representantes, este año no podrá hacerse en forma normal.

Otro aspecto que genera dudas es la fecha de realización del desfile, que históricamente se hizo el segundo fin de semana de octubre, fecha en la que todavía no hay ningún tipo de precisiones sobre la vuelta de los espectáculos públicos en el país. Hasta tanto no se sepa en qué momento podrán volver a realizarse espectáculos públicos en el país, tanto el Desfile de Carrozas como todo espectáculo público serán una verdadera incógnita.

Quizá el punto principal de complicación en una hipótesis previa para una realización “normal” del desfile, radica en la complicación que se genera en los meses previos al mismo, especialmente en lo relacionado con los trabajos de construcción de las carrozas. Vale destacar que todas las carrozas se agrupan en los Galpones del Puerto y que en cada carroza trabaja un grupo superior a las 20 personas, situación que por el momento es imposible siquiera de imaginar, tomando en cuenta las restricciones con respecto al aislamiento y distanciamiento social sobre el que se está poniendo énfasis en las actividades que han podido volver.

“Hoy es inviable que podamos pensar en un proceso de construcción de las carrozas siquiera parecido al de años anteriores. Imaginemos que en cada carroza trabajan como mínimo diez personas y que el espacio de trabajo para cada carroza, si bien no es pequeño, tampoco permitiría cumplir con el distanciamiento de un metro y medio entre persona y persona”, señalaron a ElDia fuentes de la Comisión organizadora.

Otro aspecto a tomar en cuenta y que en la Comisión lo analizan es la concurrencia de padres, hermanos, abuelos, amigos y colaboradores de los grupos carroceros. “Habitualmente nunca hay impedimentos para que la gente vaya a colaborar con los chicos. Son distintos grupos, con edades sumamente diversas y que se haría muy complicado de controlar en los Galpones”, reflejaron desde la Comisión.

“En la reunión que mantuvimos con Marta Landó y los supervisores, dejamos en claro que lo prioritario es la salud, tanto de los alumnos, como de quienes habitualmente colaboran y los acompañan en los galpones. Sin salud, no es posible realizar el desfile”, expresó Paula Micheloud, presidenta de la Comisión.

Los próximos días serán clave para tener una definición. No hay optimismo, más allá de que se agotarán todas las instancias para poder contar con el Desfile de Carrozas en este 2020. “No podemos decir hoy que está suspendido, tampoco confirmar fecha de realización. Es una situación muy delicada y por eso queremos tomar la decisión que consideremos correcta en concordancia con todos los actores de la fiesta”, dijo uno de los docentes que forma parte de la Comisión.

Carrozas-1.jpg La fecha de realización del desfile no se puede confirmar hasta tanto no haya certezas sobre la vuelta de los espectáculos públicos

Palabra de carroceros

Los chicos que esperaban ansiosos el momento de poder ingresar a los Galpones para poder comenzar con su trabajo de carrozas, en la mayoría de los casos como primera experiencia en este tipo de actividad, analizan y evalúan en su cuarentena los pasos a seguir.

“La verdad es que es una situación complicada. No pudimos hacer el stand del 25 de Mayo, de donde pensábamos recaudar fondos para la carroza y entendemos que por los tiempos como se van dando, va a ser complicado poder hacer carrozas en un panorama más o menos lógico. En nuestro grupo hemos charlado distintas alternativas, para nosotros será la primera experiencia y no queremos perderla por nada del mundo. Si no se hace el desfile este año, seguro que haremos la carroza el año que viene, más allá de que tengamos otras actividades en vista. Carrozas es una experiencia que todos los estudiantes queremos vivir”, dijo a ElDia Laura, alumna de Quinto Año del Pío XII.

En concordancia se expresó Leonardo, de Quinto Año de Villa Malvina. “Teníamos coordinador, el tema lo íbamos a elegir en poco tiempo y el stand del 25 de Mayo pensamos que nos iba a generar ingresos para poder afrontar la carroza. Lamentablemente no hemos podido hacer nada, en el grupo de Whatsapp del curso charlamos sobre distintos temas y tenemos claro que vamos a hacer la carroza, sea este año o el año que viene. Pero para nosotros son tiempos complicados, hemos perdido muchas actividades propias de nuestra edad por esto de la pandemia y la mayoría de las cosas que hablamos en clase, no tenemos la chance de hacerlo”, sostuvo el joven.