Contraataque judicial: Jorge Rial apuntó fuerte contra Yanina Laotrre: "Espero que no se esconda"

Al debatir sobre el momento en que agentes de la Policía fueron a buscar a Alexander Caniggia al Cantando 2020 para notificarlo de una causa judicial, Rial expresó: “Muchos son valientes y hablan o te putean en redes. Ahora es en Instagram Live o en YouTube y al aire. Pero cuando vos les decís ‘mirá, lo que acabás de decir ofende y pasa el show televisivo’, se esconden”.

Sin nombrarla pero mencionando que se refería a una contadora, profesión de Yanina, el conductor aseguró: “Vas a la casa y el portero tiene prohibido atender. Lo digo porque a mi me ha pasado con varias, y ahora vuelvo a la carga por otra. Ya se juntaron dos citaciones, y ahora se va a juntar una tercera citación contra la contadora pública”.

Y le envió un fuerte mensaje: “Espero que esta vez no se esconda. Que no se esconda en su casa y que responda. Son todos valientes con una cámara, pero después se tiran al piso y lloran; no van a la mediación y no se atreven al cara a cara porque saben que pierden”.

Días atrás, Yanina realizó un picante descargo contra Rial en Instagram, en el que afirmó: “Por Dios, Rial. Por lo menos no hago ilícitos, no soy ilegal, no amenazo gente, no extorsiono, no le cagué la vida a Beatriz Salomón ni a Corazza. Y tengo una lista que podía hablar hasta mañana. No se cómo no te da vergüenza, dejá de joderme”.

Ahora Jorge Rial aseguró que se viene el contraataque judicial contra Yanina Latorre y comienza un nuevo capítulo del enfrentamiento que lleva años…