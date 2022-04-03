Los prefectos fueron sorprendidos por la agresividad de esos sospechosos y recibieron disparos de escopeta a corta distancia. Dos de los heridos se encuentran en grave estado y fueron trasladados a la ciudad de Buenos Aires en un vuelo sanitario.

El oficial de prefectura de 44 años de edad tenía efectivamente heridas de arma de fuego, de perdigones de escopeta en la hemicara derecha con compromiso importante del globo ocular derecho, pérdida de sustancia en tabique nasal y pabellón auricular derecho además de heridas contuso cortantes producto de perdigones, muchísimos, en todo lo que es hemitórax, abdomen, pelvis, pierna y tobillo derecho y glúteos bilaterales.

El de 43 años de edad recibió más de 50 perdigones de proyectiles de escopeta en la totalidad de la cara y cabeza, cuero cabelludo, región occipital, este segundo paciente tiene compromiso importante, severo, de los dos ojos.

En tanto, el tercer paciente, de 34 años de edad, presentó también heridas de arma de fuego, perdigones de escopeta en el hombro derecho, muslo derecho y en el antebrazo y codo izquierdo con orificio de entrada y de salida de un proyectil calibre 22.

Los tres pacientes se encuentran estables, compensados hemodinámicamente. Por la gravedad de las lesiones de los pacientes de 44 y 43 años, que son los que recibieron una lluvia de proyectiles en cara, con compromiso los dos, importante en globo ocular y pérdida de sustancia en distintas partes de la cara, fueron derivados del Hospital de Monte Caseros al aeropuerto de Mercedes para ser trasladados en un avión sanitario a un Hospital de Prefectura en Buenos Aires.