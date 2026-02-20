Las cuatro pasistas de la edición 2026 ya cuentan con experiencia ocupando este lugar tan relevante para el espectáculo. En esta ocasión, apostaron con shows renovados para quedarse con la distinción en su categoría, además colaborar con su comparsa en la búsqueda del título. Todas son destacadas bailarinas de la ciudad y combinan su talento con la pasión por los clubes que representan.

Candela Gómez quiere hacer historia con un pentacampeonato

Al igual que Papelitos en la competencia general, Candela Gómez tiene la posibilidad de entrar en la historia en su rubro personal, como la primera pasista que consiguió ganar 5 años consecutivos, junto con la batucada “Los Pibes”.

“Veo a Papelitos hermosa, muy emotiva. Es la más emocionante, a todos nos llega”, opinó Candela.

La joven admitió que “no dimensionamos dónde estamos, yo al pisar la pasarela vuelvo a vivirlo como la primera vez. Tenemos una oportunidad histórica junto a la batucada y la comparsa, y tratamos de superarnos a nosotros mismos y también acompañar a la temática”.

Rosario Sánchez busca arrasar con una batería aplanadora renovada

“Este 2026 me encuentra muy segura, estoy disfrutando mucho, ya que volvió la fusión con Batería Aplanadora y Toque de Samba. Disfruto mucho ir con los dos bailando los temas de esta edición”, resaltó la pasista de Marí Marí, acerca de la fusión entre la batucada y la banda musical.

Observó que “a Marí Marí la veo muy lograda este 2026, está muy hermosa y prolija, le tengo mucha fe para lograr la copa 23”.

Finalmente, dejó en claro que “el objetivo siempre es el disfrute y pasar un verano increíble, y por suerte todo se está dando para que así sea”.

Martina Ghilia, la pasista que se supera año a año

La joven de Pescadores está “muy feliz y agradecida”. Resaltó que “se siente acompañada por tan hermosa batucada como son las Audaces, donde cada integrante da lo mejor de sí para que el show salga hermoso. Además, es muy emotivo representar la liberación de las almas de todas las mujeres víctimas del sultán”.

“Le tengo mucha fe a O’Bahía, hubo mucho trabajo y se ve reflejado en cada vestuario, carroza, maquillaje y en la alegría y amor con la que sale cada integrante”, valoró, y concluyó que “por supuesto que todos queremos ganar, pero mi objetivo personal es superarme año a año, intentando hacer una puesta distinta, bailando un poco de árabe tratando de representar la temática de la comparsa, entrenando para llevar lo mejor posible el espaldar y que sea funcional al puesto que me toca”.

Camila Carro vive cada noche al máximo con Sonido de Parche

“Vengo viviendo este carnaval con mucha emoción. Las primeras noches fueron muy intensas y disfruto muchísimo compartir la pasarela con la batucada Sonido de Parche”, expresó la pasista de Ará Yeví.

La joven sostuvo que “la Resistencia se siente fuerte y con una energía muy linda gracias a toda la gente que hay detrás de Ará Yeví”.

Finalmente, manifestó que “en lo personal mi objetivo es disfrutar, pasarlo bien y vivir cada noche al máximo”.