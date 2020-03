Controles en los bancos: Defensa Civil agradeció la colaboración de las personas

Nueva semana, nueva odisea: los tiempos de coronavirus no dan respiro, y las medidas para que la situación no se desmadre deben ser implementadas de inmediata. Este fue el caso de la situación en la zona bancaria: el cobro de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo ocasionó un caos el viernes pasado, y la cuarentena quedó seriamente resentida. El objetivo del lunes fue, precisamente, que esto no suceda nuevamente.

En este sentido, el Municipio envió al microcentro de la ciudad una cuadrilla de trabajadores que estuvieron a cargo de la Dirección de Defensa Civil. Su misión fue que todo siga lo más organizado posible y que en todo momento se respeten las distancias necesarias para evitar el contagio.

“luego de algunos días complejos, la gente comenzó a entender de qué se trata esto de la cuarentena y su importancia”, explicó a ElDía el titular de Defensa Civil Néstor Pintos.

El funcionario municipal se dedicó a supervisar el lunes que se cumplieran la distancia establecida y demarcada con líneas blancas en las veredas de los bancos y en los accesos a los cajeros automáticos.

“Nuestra misión es que se cumpla con las distancias y que se les dé prioridad a las embarazadas, a las personas con algún tipo de discapacidad y a los adultos mayores. Y que en lo posible venga una sola persona a cobrar”, explicó a este medio.

La actitud de los vecinos frente a la cuarentena

Según un relevamiento realizado por ElDía, muchos de los habitantes de la ciudad se mostraron de acuerdo con la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández

“La decisión me parece muy correcta, tenemos que cuidarnos y tomarnos el tiempo que sea necesario. Tengo chicos en edad escolar, y que se extienda la cuarenta unos días más me genera tranquilidad. Si bien lo económico pesa, primero está la salud”, afirmó un vecino que esperaba para extraer dinero en el Banco Nación, mientras que otro afirmó: “Estoy en la cola porque necesito cobrar para vivir, caso contrario me hubiera quedado en mi casa. La medida de extender el aislamiento me parece acertada”, cerró.

Sin embargo, también hubo algunas quejas y sugerencias: “El esfuerzo tenemos que hacerlos todos, por eso creo que el Estado municipal debería limpiar más la zona céntrica por haber sido transitada por muchas personas en los últimos días. Tienen que desinfectar y fumigar para mantenernos seguros”, sugirió la dueña de un comercio céntrico.