Uno de los casos más destacados y polémicos, fue cuando dos monjas denunciaron a un sacerdote por abuso de un menor. Las religiosas acudieron a la Defensoría de Rossi en busca de ayuda, pero no recibieron el respaldo adecuado para un caso de tal gravedad. A pesar de la decisión de la curia entrerriana de apartar al sacerdote implicado, Rossi no intervino en el proceso judicial, alegando falta de pruebas.



Este incidente marcó un punto de inflexión en la carrera de Rossi, quien se vio marginado de varias oportunidades laborales en la justicia. Incluso su desempeño en concursos del Consejo de la Magistratura fue objeto de controversia, ya que algunos lo consideraban como un candidato político vinculado al peronismo, lo que le otorgaba ventaja sobre otros postulantes. No pasa desapercibido su influencia, su esposa es Secretaria del Juzgado número dos en lo Civil y Comercial de Nogoya.



Con el cambio de gobierno provincial, el ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, quien vuelve a nominar a candidatos para las vacantes de la Justicia y el nombre de Rossi, vuelve a estar en un cargo, esta vez para reemplazar al Juez Gustavo Acosta. Esta nominación representa un desafío para Rogelio Frigerio y su relación con los partícipes del poder judicial entrerriano.