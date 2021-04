Contundente frase de Cabak tras las acusaciones de infidelidad de su esposa

"Ella encontró infidelidades", sostuvo el periodista conductor, exponiendo la furiosa reacción que tomó Soldato, al sentirse engañada.

Ese mismo día, Cabak regresó a Polémica en el bar, tras varios días de internación producto de un cuadro pulmonar que le provocó el coronavirus, y habló con recaudos de su crisis matrimonial. "Hay una situación compleja. Lamento profundamente que por algunas cosas que trascendieron la están pasando realmente muy mal, tanto mi mujer como los chicos", se limitó a decir Horacio. Sin embargo, no evitó que el tema siga resonando en los medios.

Nuevamente en su programa de América, Mariano Iúdica opinó del vehemente accionar de su pareja. "Fue una reacción, un le pego a donde más le duele, que es el trabajo”, dijo Iúdica. Y Cabak respondió con contundencia: "Yo nunca voy a hablar de mi vida privada. No tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer”. Y agregó, tajante: "Mi mujer no me está poniendo en ninguna situación de nada… Y les pido una cosa, dejemos a mi familia afuera de esto".