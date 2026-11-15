El intendente de Villaguay Adrián Fuertes recibió este sábado al diputado provincial y precandidato a gobernador del peronismo, Juan José Bahillo. Recorrieron obras y encabezaron un encuentro con la militancia del PJ local. Acompañaron el diputado nacional Guillermo Michel y el senador provincial Juan Pablo Cosso.

“He tomado la decisión de acompañar la candidatura a gobernador de Juanjo Bahillo”, expresó Fuertes en el marco del encuentro en la sede del PJ local.

El jefe comunal y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, instó a la unidad y remarcó la necesidad de impulsar “un proyecto provincial y nacional que cambie el rumbo de la economía del país”.

Bahillo agradeció el apoyo y manifestó: “Entre todos tenemos que devolverle la esperanza y la dignidad a los entrerrianos. Es mi vocación y compromiso construir a lo largo y ancho de la provincia un proyecto que enamore nuevamente a la sociedad con el peronismo”.