Pasadas las 21 hs. comenzaron a difundirse los datos oficiales y marcan un contundente triunfo de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Los primeros resultados en Entre Ríos muestran una victoria de Alianza La Libertad Avanza, la coalición de libertarios con el PRO y la UCR. El frente, cuya máxima referencia es el gobernador Rogelio Frigerio, se impone pasadas las 21 con el 52,93% contra el 34,36% de Fuerza Entre Ríos, la lista del peronismo, en la categoría de Diputados. En la categoría Senadores, también se impuso ALLA: 52,46% a 35,65%.

Por el lado de los Diputados, la tercera fuerza fue el Partido Socialista -3,64%-; seguida de AHORA 503 (3,59%); la Nueva Izquierda (2,5%), Unión Popular (1,7%) y Movimiento al Socialismo (1,18%).

En el Senado, en tanto, la tercera posición fue para AHORA 503, con el 3,67%. Detrás quedaron el Partido Socialista (3,19%); la Nueva Izquierda (1,89%); Unión Popular (1,81%) y Movimiento al Socialismo (1,3%).