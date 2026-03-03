En el marco del Día Internacional de las Mujeres y Diversidades Trabajadoras, la Asamblea Enredada Feminista Gualeguaychú–Pueblo Belgrano difundió el cronograma de actividades previstas para el fin de semana, que incluirá una vigilia, una bicicleteada y la tradicional marcha.

Desde la organización señalaron que la jornada del 8M busca visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales, los cuidados, los ingresos y las desigualdades de género. Este año, la convocatoria se enmarca en la consigna nacional: “Universalizan la precariedad como modernización”. En ese contexto, cuestionaron los cambios impulsados en materia laboral por el gobierno de Javier Milei y plantearon que las modificaciones impactan de manera particular en las mujeres, debido a las brechas existentes en el mercado de trabajo y la sobrecarga en tareas de cuidado.

El cronograma comenzará el sábado a las 19.30 con una vigilia en la sede de Puente a Gualeguaychú, ubicada en 25 de Mayo 731. Allí se realizará una ronda de charlas con referentes invitadas para debatir sobre el rol de la mujer en distintos ámbitos.

El domingo a las 17.30 está prevista una bicicleteada que partirá desde la plaza San Martín y avanzará por calle Luis N. Palma hasta el puente Méndez Casariego. La convocatoria invita a participar con bicicletas decoradas en colores verde, violeta y fucsia, aunque también se puede asistir con monopatín o rollers.

A las 18.30 se llevará a cabo la concentración en el puente, mientras que a las 19 comenzará la marcha hacia los Obeliscos de la Costanera. Allí se desarrollará el acto central, que incluirá la lectura de un documento y el cierre con la participación de artistas locales.