Es para formar parte del stand de la provincia en el evento que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Este año, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su 50º edición y se encamina una vez más a posicionarse como el evento cultural más concurrido del mundo hispanohablante. La iniciativa hacia las editoriales entrerrianas se realiza desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas. La convocatoria se encuentra ya en vigencia y rige hasta el 27 de marzo.



La participación en este espacio institucional representa una instancia para que los sellos independientes de diferentes ciudades de la provincia logren visibilizar sus catálogos ante un público masivo. Además de la venta directa de ejemplares, la convocatoria contempla la posibilidad de que los seleccionados integren la programación de actividades culturales que se desarrollarán dentro del stand de Entre Ríos, lo que incluye presentaciones de libros, charlas con autores y encuentros.



Desde el organismo provincial se subrayó que el sector editorial es "una pieza fundamental en la cadena de valor de las industrias culturales", y que la presencia en la feria porteña permite generar redes de contacto con otros actores del ecosistema del libro, tanto nacionales como internacionales.

Para postularse, los interesados deberán cumplir con el requisito de ser editoriales radicadas en territorio entrerriano y completar la información requerida en los plazos estipulados. El formulario de inscripción solicita datos técnicos sobre los representantes de cada sello y datos básicos del mismo, elementos que serán evaluados para la conformación del stand que representará a la provincia.

Aquellas editoriales que resulten seleccionadas contarán con el respaldo logístico del Estado provincial para la permanencia de sus obras en el stand durante las casi tres semanas que dura el evento.

Quienes requieran mayor información sobre las bases del concurso o tengan dudas específicas sobre el proceso de carga de datos pueden realizar sus consultas a través del correo electrónico oficial [email protected].