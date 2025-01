El presidente Javier Milei ya firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 20 de enero. El decreto, que se publicará en el Boletín Oficial este lunes, confirma que los dos puntos sobresalientes del temario serán una reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema.

También se debatirán la denominada ley “antimafia” que impulsa Patricia Bullrich, el juicio en ausencia y una nueva versión del proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que impide que sean candidatos aquellos dirigentes condenados por la Justicia, luego de que los libertarios se negarán a apoyar la versión impulsada por el PRO.

A pesar de que el Gobierno busca retomar la iniciativa política para capitalizar la estabilidad macroeconómica, todavía no está claro si cuenta con los votos necesarios para aprobar las iniciativas que puso en debate. Durante diciembre y enero hubo algunos avances que mejoran las perspectivas de los libertarios, por ejemplo, la propuesta de Jorge Macri de eliminar las PASO en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta decisión, que contó con el aval de su primo Mauricio Macri, parece indicar que el bloque amarillo ahora se sumará al oficialismo a pesar de que hasta noviembre defendía el proyecto de María Eugenia Vidal que hacía que las Primarias dejen de ser obligatorias, pero no las eliminaba. De hecho, varios dirigentes del PRO señalaron en su momento que no era aconsejable “cambiar las reglas del juego en los años impares”. Muchos también entendían que era una buena herramienta para avanzar en una fusión electoral con LLA.

Aunque el cambio de posición del PRO es una buena noticia para Milei, todavía deberá convencer a sectores de la UCR y gran parte del bloque peronista para llegar a la mayoría agravada de 129 votos.

Más allá de los rumores que indican que Cristina Kirchner estaría dispuesta a eliminar las PASO que ella misma implementó, en el peronismo todavía no hay una postura unificada. Incluso es posible que no se logre un consenso total. En algunas provincias donde el Partido Justicialista (PJ) no gobierna, como sucede en Santa Fe, Mendoza o San Juan creen que será casi imposible llegar a un acuerdo amplio. Entonces las primarias se convierten en un canal de salida para las conflictivas internas. Por otro lado, hay diputados que no ven con buenos ojos la posibilidad de terminar votando junto con los libertarios, ya que no quieren desdibujar su perfil netamente opositor de cara a la sociedad.

Por otro lado, tanto en el peronismo como en el radicalismo y el PRO no tuvo buena recepción la segunda parte de la reforma política del Gobierno que apunta a cambiar el régimen de financiamiento de los partidos. El proyecto de LLA apunta a que las campañas electorales dejen de ser financiadas prácticamente en su totalidad por el Estado y se abra paso a los aportes privados, con “controles más estrictos” para garantizar su transparencia. También se restringen los espacios de publicidad gratuitos en los medios de comunicación.

La designación de los jueces de la Corte Suprema también será una prueba para los negociadores del Gobierno. A fines de noviembre la senadora peronista Lucía Corpacci firmó el dictamen del juez Lijo y el oficialismo quedó al borde de lograr los nueve votos (sobre 17) en la Comisión de Acuerdos para que el pliego llegue al recinto.

Fue interpretado como un guiño del kirchnerismo por la buena sintonía entre Corpacci y Cristina Kirchner. No obstante, para aprobar la designación se necesitan dos tercios de los votos y desde Unión por la Patria dejaron en claro que sus 33 senadores podrían colaborar si se amplía la negociación. En concreto, el peronismo propone ampliar a siete o nueve el número de integrantes del máximo tribunal para poder incluir un candidato propio. La designación del Procurador General y las vacantes en los juzgados federales y Defensorías también sería moneda de cambio.

Hasta el momento el kirchnerismo mantiene silencio y espera las próximas movidas de la Casa Rosada, donde también reconocen que están mucho más lejos de lograr el consenso para la designación de García Mansilla.

Referentes del PRO, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica aseguraron que no habían sido contactados por la Casa Rosada para negociar sobre el temario de extraordinarias. De hecho, reconocieron que muchos legisladores se encuentran de vacaciones o con salidas programadas en los próximos días. Por lo que la ausencia de diputados aliados podría convertirse en un factor a tener en cuenta.

Por otro lado, la Cámara de Diputados se encuentra inhabilitada hasta fines de enero por obras de refacción del sistema de votación y modernización del equipamiento.

La finalización del proyecto estaba prevista para el 31 de enero y fuentes parlamentarias señalaron que sería muy difícil adelantar ese cronograma. No obstante, aclararon que el trabajo en las comisiones, por donde tienen que pasar los proyectos previamente, podría comenzar sin ningún problema hasta que el recinto quede habilitado.

En tanto, la bautizada “ley antimafia” enfrenta un camino complejo ante la falta de apoyo del peronismo. La iniciativa aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada específicamente para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Uno de sus puntos más importantes es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Así, por ejemplo, se podría condenar a los líderes narcos por los asesinatos que cometen sus “soldados”.

El proyecto “antimafia” ya obtuvo media sanción en Diputados, pero allí Unión por la Patria votó en contra. En el Senado, donde el bloque peronista suma 33 integrantes, los libertarios deberán convencer a todos sus aliados y no tener ninguna ausencia para poder lograr la sanción definitiva.

Finalmente, la discusión sobre la nueva versión de Ficha Limpia será una oportunidad para que LLA y el PRO limen asperezas. En noviembre hubo dos sesiones fallidas en las que quedó en claro que los libertarios no querían avanzar con la iniciativa que podría dejar afuera de la competencia electoral a Cristina Kirchner.

La oposición dialoguista denunció que se trató de un “pacto con CFK” y tras la repercusión negativa en la opinión pública el Gobierno anunció que diseñaría un proyecto propio.

Si el texto respeta el mismo espíritu que la iniciativa que impulsaba el PRO, seguramente podrá alcanzar los votos necesarios en Diputados, aunque en el Senado enfrentará un panorama muy adverso.

