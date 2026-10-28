La Municipalidad abrió la convocatoria a feriantes de la ciudad que deseen participar de la tercera edición consecutiva del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en los Galpones del Puerto.

La iniciativa permitirá a los emprendedores locales exhibir y comercializar sus productos durante un encuentro cultural que reunirá a artistas y público de distintos puntos de la región y del país.

El certamen, organizado por el Municipio a través de la Dirección de Cultura, comenzará a las 15 horas en ambas jornadas y contará con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los artistas competirán en 13 categorías vinculadas con la música, la danza y las expresiones folklóricas argentinas. Quienes resulten seleccionados accederán a la instancia nacional del Pre Cosquín 2027, que se disputará en enero en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.

Además de la competencia artística, el evento contará con una feria de emprendedores y diferentes propuestas gastronómicas, entre ellas puestos de comidas, café y candy bar. Estos espacios estarán disponibles durante las jornadas para acompañar las presentaciones y ofrecer otras alternativas al público.

“La convocatoria está dirigida a feriantes de Gualeguaychú interesados en disponer de un espacio de venta durante el evento, aprovechando la concurrencia de vecinos, visitantes y participantes del certamen. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 30 de octubre y se realizarán de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas”, informaron desde la Municipalidad.

Y apuntaron que “como requisito para participar, cada feriante deberá contar con gazebo propio, que utilizará para instalar su puesto durante las jornadas del certamen”.