La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú convocó a la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril, en una nueva manifestación en defensa del río Uruguay y en rechazo a la actividad de las pasteras instaladas en la orilla vecina.

La movilización, que se ha convertido en un emblema de la lucha ambiental en la región, se realizará este año bajo el lema “Sin agua no hay vida”, una consigna que apunta a reforzar el reclamo histórico y a poner el foco en la protección de nuestros ríos.

Como es habitual, la jornada tendrá como modalidad una caravana de vehículos que partirá desde el paraje Arroyo Verde, sitio emblemático de la protesta, hacia la cabecera del puente internacional que une Argentina con Uruguay. Tras la concentración, los participantes regresarán al mismo punto, donde se llevará adelante el acto central con la lectura de la proclama.

Desde la organización destacaron que la marcha mantiene el espíritu que le dio origen hace más de dos décadas, cuando la comunidad de Gualeguaychú comenzó a movilizarse contra la instalación de plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Con el paso de los años, la protesta se consolidó como una referencia a nivel nacional en materia ambiental.

Se espera la participación de vecinos, organizaciones sociales y ambientales, así como también de ciudadanos de distintos puntos del país que cada año se suman a la convocatoria para visibilizar el reclamo. En esta edición, además, no se descarta la realización de acciones complementarias en otras localidades entrerrianas, con el objetivo de amplificar el mensaje en defensa del río Uruguay.

La marcha, que se realiza tradicionalmente el último domingo de abril, volverá a poner en agenda un conflicto que lleva más de veinte años y que continúa movilizando a una parte importante de la comunidad.