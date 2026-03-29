La comunidad está invitada a participar de la tradicional Vigilia por los Héroes de Malvinas, que se realizará el próximo 1 de abril a las 22, en el monumento ubicado en la intersección de Sáenz Peña y Luis N. Palma.

La actividad propone rendir homenaje a los soldados que defendieron la soberanía nacional durante la Guerra de Malvinas, con eje en la memoria, el respeto y el reconocimiento a quienes formaron parte del conflicto.

La vigilia se presenta como un espacio de encuentro y reflexión colectiva, donde vecinos y vecinas acompañan a los veteranos y mantienen viva la memoria de quienes murieron en combate.

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Durante la jornada se desarrollarán distintas expresiones conmemorativas orientadas a destacar el valor, el compromiso y el sacrificio de los excombatientes, en un ámbito significativo para la ciudad.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, en una noche dedicada al recuerdo y al reconocimiento.