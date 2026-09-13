Según informaron desde el Municipio, el Área de Participación Ciudadana lanzó una invitación formal a los residentes del barrio Camino de la Costa a formar parte de la asamblea de renovación de autoridades, que se desarrollará el próximo martes 15 de septiembre, a las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Regatas.

La reunión permitirá elegir a los nuevos representantes del sector y establecer un espacio democrático donde la comunidad pueda involucrarse de manera directa en los asuntos de su entorno cotidiano.

“Las comisiones vecinales funcionan como una herramienta esencial para la organización comunitaria, ya que permiten receptar las inquietudes, sugerencias y necesidades prioritarias de cada zona, funcionando como un puente de trabajo directo entre los vecinos y la gestión municipal”, señalaron desde el área.