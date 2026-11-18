El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos (RUAER) convoca a familias y personas en forma individual de todo el territorio nacional que deseen asumir el compromiso de ofrecer cuidado y un entorno familiar estable a una niña de 7 años, garantizando el pleno ejercicio de su derecho a crecer en familia.

Las personas que deseen postularse a esta convocatoria pública nacional de adopción, deben completar el formulario disponible en este enlace: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 27 de noviembre inclusive.

Es una niña que necesita una familia presente, con disponibilidad de tiempo, capacidad de brindar cuidados permanentes y una red de apoyo que acompañe su crianza. Presenta una discapacidad de origen neurológico que requiere asistencia continua para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, por lo que necesita acompañamientos específicos y apoyos sostenidos que favorezcan su bienestar, desarrollo e inclusión.

Actualmente recibe atención integral a través de un equipo interdisciplinario de salud, concurre a espacios terapéuticos de estimulación y asiste a una escuela de educación especial. Resulta fundamental que quienes se postulen asuman el compromiso de sostener estos tratamientos y acompañamientos, promoviendo la continuidad de los cuidados que favorecen su desarrollo.

Desde hace un tiempo reside en una residencia socioeducativa de Entre Ríos, donde recibe la atención y los cuidados que necesita. Sin embargo, ningún dispositivo institucional puede reemplazar el valor de pertenecer a una familia. Como toda niña, tiene derecho a ser elegida, querida, protegida y acompañada en un hogar donde pueda construir vínculos afectivos estables y desarrollar su proyecto de vida.

El RUAER invita a familias y personas en forma individual que consideren contar con los recursos afectivos, personales y de apoyo necesarios para asumir este desafío a informarse y postularse.

Esta es una convocatoria pública nacional, es decir que se han agotado las instancias previas de búsqueda, tanto entre los/as postulantes inscriptos en el Registro de Adoptantes como en una convocatoria provincial que no contó con el requisito de tal inscripción.

Contactos

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