El Municipio informó que este martes 13 de octubre, a las 20 horas, se realizará una reunión informativa destinada a los vecinos del barrio Villa María, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Juan Baggio, ubicado en Güemes 1103. Según explicaron, la convocatoria forma parte del proceso de renovación de las Comisiones Vecinales que lleva adelante la Municipalidad a través del Área de Participación Ciudadana.

Durante el encuentro se brindará información sobre las etapas del proceso de renovación, los requisitos y los procedimientos necesarios para conformar la nueva Comisión Vecinal. Además, los asistentes podrán realizar consultas y conocer las distintas formas de involucrarse en la organización barrial.

“La iniciativa busca promover la participación de los vecinos en las decisiones vinculadas a su barrio y generar un espacio de diálogo sobre las necesidades e inquietudes de la comunidad. Las Comisiones Vecinales son espacios de representación que permiten canalizar propuestas, plantear problemáticas y mantener una comunicación directa con las distintas áreas municipales”, indicaron.