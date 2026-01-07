Según informaron este miércoles desde la prensa de la Municipalidad, el intendente Mauricio Davico convocó al Concejo Deliberante a sesionar de manera extraordinaria con el objetivo de tratar un proyecto de ordenanza que propone la reducción de tasas y contribuciones incluidas en la factura del servicio eléctrico, en consonancia con el Decreto n.º 3578/2025 del Gobierno provincial.

“La iniciativa generará un alivio fiscal de 1600 millones de pesos para los vecinos y contribuyentes de Gualeguaychú, mediante la modificación de las alícuotas vigentes de la Tasa sobre el Consumo de Energía Eléctrica y de la Contribución Única del Prestador de Servicios Eléctricos, adecuando la normativa municipal al nuevo marco provincial”, detallaron.

El proyecto contempla reducir del 16 al 13 por ciento la alícuota para usuarios residenciales, comerciales, oficiales e instituciones en la tasa sobre consumo eléctrico, y bajar del 8,70 al 6 por ciento la contribución única del prestador del servicio, en línea con lo dispuesto por el decreto provincial que modificó los contratos de concesión de las distribuidoras cooperativas de energía en Entre Ríos.

Desde el Ejecutivo municipal se explicó que la propuesta responde al espíritu de reducir tasas, derechos y contribuciones, acompañando las políticas provinciales y permitiendo que la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. pueda cumplir con las obligaciones legales derivadas de su contrato de concesión, sin trasladar cargas adicionales a los usuarios. Asimismo, se estableció que la vigencia de la ordenanza será a partir de la liquidación del período enero de 2026, otorgando previsibilidad tanto a los contribuyentes como al prestador del servicio.