El Municipio anunció la realización de un taller gratuito de prevención de accidentes, reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, orientado especialmente al cuidado de bebés y niños pequeños.

La actividad está prevista para el 19 de marzo, de 9 a 12, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Néstor Kirchner, ubicado en Perigán 2300, y estará destinada a madres, padres, cuidadores y vecinos interesados en adquirir herramientas básicas para actuar ante emergencias.

El taller será dictado por el licenciado en Enfermería Luciano Gómez, quien cuenta con experiencia en capacitaciones vinculadas a emergencias pediátricas y uso de desfibriladores.

Según se informó desde el municipio, la propuesta se enmarca en el programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, impulsado a partir de la Ordenanza Nº 13.030/2025, que promueve la instalación progresiva de desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos y la capacitación de la comunidad en maniobras de emergencia.

Durante la jornada se abordarán distintos contenidos vinculados a la respuesta ante situaciones críticas, entre ellos el reconocimiento de un paro cardiorrespiratorio, la llamada “cadena de supervivencia”, técnicas de compresiones torácicas adaptadas a bebés y niños, medidas de prevención de accidentes domésticos y nociones básicas de primeros auxilios.

También se brindará información sobre el funcionamiento y uso de los desfibriladores externos automáticos, dispositivos que pueden ser utilizados por personas capacitadas para asistir en emergencias.

La participación es gratuita y abierta a la comunidad, y se recomienda asistir con puntualidad.