El Gobierno local, a través del Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, anunció la realización de “Voces en ronda”, una jornada abierta en el marco del Día Internacional de la Mujer. La propuesta tendrá lugar el lunes 9 de marzo, a las 17.30, en el Centro Cultural Gualeguaychú “Luis María Luján”.

Según se informó, el espacio está orientado a intercambiar miradas y experiencias vinculadas a las realidades que atraviesan las mujeres en la ciudad, con eje en la igualdad, el respeto y los derechos. La iniciativa forma parte de la agenda conmemorativa por el 8 de marzo.

Desde el Municipio señalaron que el encuentro tendrá una modalidad participativa y abierta a la comunidad. La intención es propiciar el diálogo y el intercambio en torno a los desafíos actuales en materia de género, así como también repasar los avances alcanzados en distintos ámbitos.

La fecha recuerda las luchas históricas de las mujeres por sus derechos y plantea instancias de reflexión sobre la igualdad en la vida social, laboral y política.