La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay convoca a una marcha para pedir justicia por Vanesa López, víctima de femicidio en Gualeguay. La mujer fue asesinada el último jueves y por el hecho está detenido un hombre, sobrino del padrastro de la mujer.

A través de sus redes sociales, la organización ya había expresado su profundo dolor y bronca ante este nuevo crimen, exigiendo el esclarecimiento inmediato del caso y una condena ejemplar para el responsable. El texto apuntó directamente contra la inacción de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas: “El Estado es responsable”, sentenciaron. Y agregaron: “No son cifras, son nuestras vidas”.

Ahora, la entidad llama a marchar el miércoles próximo, solicitando se esclarezca el caso y haya celeridad en el expediente. La convocatoria es a las 18.30 en la Plaza “San Martín”. “Porque no fue un hecho aislado” y “porque necesitamos que nos crean”, fueron algunos de los motivos esgrimidos para la manifestación que se realizará en tres días.