El guante lo recogió la Organización Barrial Norte y distintas otras organizaciones ambientales que siempre se mostraron críticas de la presencia de Amarras desde el inicio del proyecto. Por ello realizarán hoy a las 16 una movilización a la que pidieron que se sumen todos porque “se ha tocado un bien común”.

Luján Erpen, integrante del Colectivo Me Hago Cargo, una de las organizaciones que participarán de la movilización, explicó que el barrio náutico construyó un terraplén de 7,5 metros de alto sobre lo que era un valle de inundación para allí construir 300 casas. “Se ocupó 200 hectáreas de este valle de inundación, es decir se tapó un humedal, un lugar que ocupaba el agua ante cada desborde del río. Hoy tenemos 200 hectáreas de ese valle de inundación que ya no están más”.

“Los valles de inundación son fundamentales para evitar estas inundaciones en las ciudades. El agua que iba hacia ese valle de inundación ya no puede ir más hacia ese lado y ahora va hacia la ciudad y genera estas inundaciones como las que ha sufrido el barrio la cuchilla y gran parte de la zona norte”, comentó la activista social.

“Ya hemos hecho movilizaciones y creemos que hoy estamos ante una situación crítica, por todo el cambio ambiental que hay, y por la falta de conciencia que también existe por cuidar y preservar estos humedales y valles de inundación. Es por eso que pedimos que acompañen a los vecinos, que en definitiva nos acompañemos todos, porque esto es una realidad a pesar de que uno no se sienta afectado porque no se haya inundado. Es una realidad peligrosa y de la cual tenemos que tomar conciencia para exigirle a nuestros gobernantes de que protejan estos espacios”, agregó.

Respecto a los comentarios vertidos por el secretario de Gobierno de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, que manifestó que “Amarras es un barrio más y lo demás es política”, Erpen le respondió: “No creemos que Amarras sea un barrio más, creemos que generó un impacto muy grande en 200 hectáreas, es decir un tamaño similar al del Parque Unzué. Imaginen que ese espacio común del cual se disfruta los fines de semana por todos, fue arrasado para generar un emprendimiento privado con un profundo impacto ambiental”.

“Dice que esto es una acción política. Sin dudas que es una marcha política. Toda acción es política. Cuando se permitió la construcción de este barrio privado fue una acción política. Y desde Pueblo Belgrano se permitió de manera ilegal su comienzo. Desde hace años que está y siempre fue un conflicto. Es un tema judicializado y existen un montón de conflictos ambientales gracias a Amarras”, manifestó.

Reforestar Amarras

“Aunque vayan a reforestar ese terraplén con plantas nativas, el valle de inundación ya no está. En ese lugar hay una pared que lo que hace es empujar el agua para el otro lado. Es por eso que nos movilizamos y vamos a llegar hasta Pueblo Belgrano porque sabemos que las autoridades de Gualeguaychú están en contra y siempre estuvieron en contra, y solicitan derribar ese terraplén”, argumentó la asambleísta.

“No es que el agua llega por culpa de Amarras. Se está arrasando los montes nativos. Las inundaciones son cada vez mayores porque hay un sistema de producción que arrasa los montes nativos. Los agrotóxicos ya han contaminado tanto la tierra que ha perdido el poder de absorción por lo cual el agua corre, y sumado a esto, donde no se contempla la biodiversidad , donde no se respeta la naturaleza y lo único que se busca es un rédito económico, es que vivimos las situaciones climáticas que estamos padeciendo. Lo que pedimos es que empecemos a tomar conciencia, empecemos a darnos cuenta de que no podemos ir por sobre todo porque nos estamos perjudicando nosotros”, aseveró.

“Se trata de un proyecto para 300 familias que está perjudicando a un montón de otras personas, y se ha afectado un bien común. Y aunque algunos diga. ‘no es para tanto’, creemos que sí es para tanto porque la gente de La Cuchilla se está llevando el agua que no está yendo a ese valle de inundación”, criticó con dureza.

“Amarras es un negocio inmobiliario que está afectando a muchísimas personas y a una gran biodiversidad que vive dentro de esos humedales, y que necesitamos como humanos para poder sostenernos en este mundo. Hoy tenemos un cambio climático severo, hay árboles florando en épocas que no tienen por qué florar, y estas son pequeñas cosas que hacen que todo empiece a funcionar de manera extraña y lo único que estamos logrando es la autodestrucción de nosotros mismos”, señaló.

Por último también graficó otro problema que se va a suscitar si Amarras sigue en pié. “Con 300 casas habrá 300 embarcaciones náuticas dando vuelta por nuestro río y no es poca cosa porque habrá mayor contaminación sonora, de combustible, y el impacto va a ser muy grande y no habrá vuelta atrás”.