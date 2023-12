Brupbacher confirmó que se convocará a los representantes de los docentes y trabajadores estatales para continuar con la discusión salarial. En este marco, el secretario adelantó: “Algunos ítems ya se venían charlando, todavía no se definió quién irá como representante del Ejecutivo porque antes el que llevaba a cabo las paritarias era el Ministerio de Economía, ahora lo hará Gobierno”.



Además, Brupbacher justificó por qué esto se dio así: “La situación climática de Villaguay hizo que gran parte del gabinete se traslade hasta ahí y eso dilató la definición”.



Posteriormente, el secretario enunció: “Como no hubo oferta en noviembre estamos trasladando la información, haciendo los trabajos necesarios para poder llegar con una oferta que sea atractiva para el empleado público y sustentable para el gobierno Provincial”.



“Entendemos que hay vocación de diálogo de parte de los gremios y también del Ejecutivo, es poner en la balanza lo necesario para que las partes queden contenidas y no ir más allá de lo que se pueda cumplir”, señaló Brupbacher.



Sobre la situación de los trabajadores estatales, el secretario confirmó que “se está realizando un relevamiento completo sobre la cantidad de empleados públicos que hay en la Provincia y se espera el análisis que va a hacer el grupo que va a venir a trabajar de la Auditoría General de la Nación”.



Por último, Brupbacher señaló: “En esto vamos a ser muy contundentes, precioso y respetuosos de la palabra que le dio el gobernador a los entrerrianos” y acentuó que “cuando tengamos la verdad precisa, sin ningún tipo de especulaciones vamos a decir cuál es el estado de situación del gobierno provincial y avanzaremos en ese sentido”.