Convocaron a una audiencia para analizar alternativas al cierre de la planta de efluentes del Parque Industrial
Este martes a las 10.30, el Juzgado Federal de Gualeguaychú será escenario de una instancia decisiva tras el fallo que ordenó clausurar las instalaciones por contaminación. Se analizará un recurso para determinar si se hace efectivo el cierre definitivo o si se acuerda una medida alternativa.
Este martes a las 10.30 se celebrará una audiencia en la sede del Juzgado Federal local a raíz de un recurso presentado recientemente. El objetivo del encuentro será resolver si se avanzará con la clausura definitiva de las instalaciones o si, por el contrario, se logra alcanzar una solución a través de la implementación de una medida alternativa y morigeradora que evite el cese total de actividades.
Días atrás, el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, había ordenado hacer efectiva la clausura del predio a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo. La orden del magistrado fue consecuencia directa de una resolución de la Cámara Federal de Paraná, que a fines de septiembre rechazó las apelaciones y ratificó que la clausura debía mantenerse hasta que el Parque Industrial acreditara el correcto tratamiento de sus vertidos.
Según se detalló en resoluciones anteriores, los análisis realizados sobre muestras tomadas en la Cañada El Melgar —lindera a la planta y al barrio Don Pedro— detectaron una alta carga bacteriana, presencia de Escherichia coli y niveles de metales pesados que superan ampliamente los límites permitidos. Además, la Justicia subrayó el agravante de que el complejo opera con su Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde el año 2021.