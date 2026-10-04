Miles de fieles participaron de la Peregrinación Juvenil a Luján desde la madrugada de este sábado hasta las primeras horas del domingo, pese a las tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La partida tuvo lugar en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y el trayecto hasta el santuario abarca unos 60 kilómetros. El itinerario incluye los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes del arribo a la Basílica de Luján.

La misa central está prevista para las 7 la mañana y se espera que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas del sábado, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada. Luego del mediodía cesaron las precipitaciones y asomaron los primeros rayos del sol, lo que favoreció las condiciones para continuar con la caminata.

El operativo de acompañamiento de la peregrinación incluyó efectivos policiales de distintas áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y drones de monitoreo, además de torres de iluminación, personal de Defensa Civil y controles de tránsito. Además, hubo hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil, un helicóptero sanitario y refuerzo de las guardias de hospitales provinciales y municipales a través de la Región 7 de Salud. El dispositivo contó además con cinco puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para asistir a niños, niñas y adolescentes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionó en la Universidad Nacional de Luján para coordinar en tiempo real las tareas de asistencia junto con los municipios y organismos provinciales y nacionales que participaron del operativo. También hubo puestos de separación de residuos, grupos electrógenos y torres de iluminación a lo largo de la traza.

Durante las dos jornadas se estimó la participación de unos 6.000 voluntarios para acompañar a los peregrinos a lo largo del trayecto, donde también estuvieron disponibles puestos sanitarios, espacios de asistencia y servicios destinados a facilitar el recorrido.