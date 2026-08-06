Este jueves en el Aula 1 del Hospital Centenario se realizó una nueva jornada del curso intensivo de emergencias hospitalarias, un espacio de formación y actualización destinado a profesionales de la salud para el fortalecimiento de la atención en los servicios de emergencia.

En esta oportunidad, la exposición fue acerca de la procuración de órganos y tejidos, a cargo de las coordinadoras hospitalarias del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) Silvia Egui, María Belén González y Karina Salva.

Recordemos que el Hospital Centenario es una de las unidades coordinadoras del Cucaier, ya que cuenta con la complejidad necesaria para tener a un donante y llevar a cabo el operativo. Personal especializado realiza el diagnóstico, detecta al posible donante y realiza el acompañamiento familiar para hacer cumplir la ley, que sostiene que toda persona mayor de 18 años que fallezca en condiciones de ser donante de órganos lo es, salvo que haya expresado por un medio legal que no lo es.

El curso intensivo de emergencias hospitalarias, organizado por el Comité de Docencia e Investigación, tuvo su inicio en abril y mes a mes viene desarrollando actualizaciones sobre distintas patologías que afectan a la población.

En agosto, comenzó con esta exposición del Cucaier y continuará los próximos jueves 13 y 20 del corriente con ponencias acerca de urgencias metabólicas (a cargo de la Dra. Liliana Gamarra) y tips hematológicos de la urgencia (a cargo del Dr. Daniel Gota) respectivamente.

La participación es gratuita, sin inscripción previa y se desarrolla bajo modalidad híbrida. Los certificados de asistencia se otorgan a quienes participan de manera presencial.