El encuentro se desarrolló en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 "Dragones Coronel Zelaya" y contó con la participación del subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani, en representación del Gobierno municipal.

También asistieron representantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina y el Hospital Centenario.

Durante la reunión se analizó el escenario actual, teniendo en cuenta que el nivel del río se encuentra estabilizado. No obstante, se acordó mantener activos los mecanismos de planificación y coordinación para responder de manera rápida y eficiente ante cualquier cambio en la situación.

Asimismo, se repasaron los protocolos de emergencia, se definieron las funciones que corresponden a cada organismo, se revisaron las zonas de actuación y se actualizaron los recursos humanos y materiales que cada institución pone a disposición del plan general de emergencia.