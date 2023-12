El papa Francisco pidió a los participantes de la Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático, que comenzó en Emiratos Árabes Unidos, que piensen "en el bien común" en lugar de pensar en los "intereses" de "algunos países o empresas".



"Ojalá que quienes intervengan en la COP28 sean estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en los intereses circunstanciales de algunos países o empresas", escribió Francisco en X (ex Twitter).



"Ojalá que muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza", agregó, en un mensaje escrito en español que rescata su exhortación apostólica Laudate Deum (alaben a Dios) publicada a principios de octubre pasado y que se plantea como una continuidad de su encíclica de 2015 Laudato si'.



El pontífice, de 86 años, había sido invitado a participar del evento, que este año se realiza en Dubai, la capital de Emiratos Árabes Unidos, y si bien en un principio confirmó, luego tuvo que cancelar debido a un cuadro de bronquitis.



La Santa Sede estará representada por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.



El papa argentino hizo de la defensa del medioambiente uno de los pilares de su pontificado y debía ser el primer jefe de la Iglesia católica en acudir a esta conferencia auspiciada por la ONU desde su creación en 1995.



En su escrito de octubre, el Papa ya había pedido a los participantes de la conferencia actuar por el bien común en lugar de seguir los intereses de las empresas y países.



Al analizar los "avances y fracasos" de las Conferencias de las Partes (COP), Francisco se había referido a los Emiratos Árabes Unidos como "un país del Golfo Pérsico que se caracteriza por ser un gran exportador de energías fósiles, si bien ha hecho importantes inversiones en energías renovables".



"A los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta: ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?", plantea en otro párrafo.



"Si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente", asegura.



La exhortación Laudate Deum fue planteada como una continuidad de su encíclica de 2015 Laudato Sí', que el pontífice publicó en la víspera de la COP que se hizo ese año en París y con la que irrumpió en escena con el concepto de "ecología integral" para mostrar la importancia de tutelar a los más necesitados y al planeta.



(Fuente: Télam)