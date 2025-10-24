Independiente Rivadavia y River protagonizan este viernes un duelo clave por un lugar en la final de la Copa Argentina 2025. El encuentro se disputa desde las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje confirmado y transmisión en vivo de TyC Sports.

Mientras que River atraviesa un semestre irregular y apuesta todo a este certamen para cerrar el año con un título, la “Lepra” mendocina llega motivada y con la ilusión de hacer historia en su primera semifinal del torneo nacional. En la final ya espera Argentinos Juniors, que clasificó por primera vez al partido decisivo.

El “Millonario”, multicampeón del certamen, buscará volver a disputar una final luego de una campaña con altibajos, donde la Copa Argentina se presenta como su última gran oportunidad de la temporada.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega sin presión, pero con el envión de una destacada actuación en el torneo y el respaldo de su hinchada, que sueña con una final inédita.

Cómo ver en vivo el partido

El encuentro podrá seguirse en vivo por televisión a través de TyC Sports, y también de forma online mediante las plataformas Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, que ofrecen la transmisión en simultáneo.

Los usuarios también podrán acceder desde sus celulares o tablets con suscripciones activas a estos servicios.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia (DT: Alfredo Berti):

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.

River Plate (DT: Marcelo Gallardo):

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.