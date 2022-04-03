La Copa Entre Ríos tendrá un nuevo campeón y será un representante de la Liga de Gualeguaychú. Desde las 19 en el Teodoro Treisse de Urdinarrain, Deportivo y Central Larroque irán por el cetro provincial en el juego revancha de la llave final, que comenzó el domingo pasado con la victoria 1 a 0 de los Azules con el tanto de Damián Núñez.

En medio de una enorme expectativa, con una cancha que seguramente quedará chica ante la enorme concurrencia de aficionados que se volcará al estadio Azul para disfrutar de lo que seguramente será una fiesta, con dos equipos que pregonan el buen juego y sobre todo, dos instituciones que se han esforzado enormemente para poder afrontar la competencia provincial y llegar a las instancias finales.

En lo deportivo, los de Urdinarrain tomaron ventaja con la victoria 1 a 0 de la ida, aunque claramente, nada está definido y Central Larroque irá a buscar un triunfo que le permita al menos forzar la serie de penales.

En la semana los dos conjuntos han trabajado buscando llegar de la mejor forma al choque decisivo. Del lado de Deportivo, Guillermo Salas tiene al plantel completo, sin lesionados y con el ánimo en alza luego de haber tomado ventaja. El entrenador analizará hasta último momento el equipo titular que pone en cancha, podría repetir los mismos once de la ida o bien plantear un juego más ofensivo con el reingreso de Tellechea dentro de los titulares.

En los últimos partidos, Deportivo ha encontrado un buen equilibrio en el mediocampo con Sergio Cano y Barboza en la recuperación, sumado a Cal Otero por un costado y Pablo González por la otra banda, dejando suelto a Joaquín Carrizo, una de las figuras del torneo y la potencia goleadora de Palanca Núñez como referencia de área.

Del lado de Central Larroque, también Matías Marchesini tendrá el equipo completo para afrontar el segundo choque. El volante Gonzalo Rodríguez evolucionó bien de una molestia en una rodilla y será de la partida, aunque el DT no confirmó el equipo inicial, que podría sufrir alguna modificación en relación a los 90 minutos del pasado domingo.