FÚTBOL
Copa Entre Ríos: Juventud quedó entre los mejores cuatro equipos de la provincia
El equipo dirigido por Tito Fiorotto llegó a las semifinales de la Copa Entre Ríos y cayó por uno a cero con Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Juventud Unida cerró una excelente Copa Entre Ríos en la categoría 2016 que se disputó en la ciudad de Ubajay. El equipo dirigido por Tito Fiorotto perdió 1 a 0 en la semifinal frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay que termino resultando el campeón de la Copa.
El Decano había eliminado en los penales a Olimpo de Concordia en cuartos de final y a Bancarios de Gualeguay en octavos.
Jugadores
1 Ancherama Valentin
2 Arpiani Lorenzo
3 Benedetti Tadeo
4 Benedetti Matheo
5 Benitez Fausto Cruz
6 Bire Baltazar
7 Boari Lado Genaro
8 Borrajo Benjamin
9 Damer Felipe
10 Delgui Bautista
11 Ernst Francisco Joaquin
12 Gonzalez Roa Benicio
13 Heit Mateo
14 Herlax Simon
15 Kaczan Teo Exequiel
16 Keller Yuliano Donatto Constantino
17 Machicotte Ruiz Francisco julian
18 Mendoza Leon
19 Noguera Mauro
20 Pighetti Faraon Tiziano
21 Soldad Francisco
22 Reichel Bastian
23 Tarragona Bruno
24 Vela Aquiles
25 Verseckas Jeremias
Dt. Tito Fiorotto