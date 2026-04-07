Boca Juniors emitió un comunicado oficial dirigido a su parcialidad de cara al estreno en la actual edición de la Copa Libertadores. Ante la visita a Universidad Católica en Chile, la institución remarcó la importancia de mantener un comportamiento ejemplar en las tribunas para evitar represalias que afecten directamente al desempeño del equipo en el certamen continental.

Bajo el lema “#ElRespetoEsTitular”, el club instó a los simpatizantes que viajen al país trasandino a abstenerse de realizar cánticos o gestos ofensivos hacia el rival o el público local. Desde la dirigencia subrayaron que las manifestaciones de carácter racista o xenófobo son consideradas faltas graves y serán sancionadas severamente por los organismos de control.

Las autoridades del “Xeneize” recordaron que la CONMEBOL ha endurecido sus políticas disciplinarias, aplicando multas en dólares y clausuras parciales de estadios ante este tipo de episodios. Por este motivo, el respeto hacia la hinchada chilena será un factor clave para garantizar el normal desarrollo del encuentro y preservar la integridad del club en su regreso al torneo más importante de América.