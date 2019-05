Copa Libertadores: Boca y River podrían cruzarse en las semifinales

Esta noche se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, con el cual también quedó establecido el cuadro completo de la etapa decisiva del máximo torneo continental de clubes camino a la final -en partido único, por primera vez- a disputarse en Santiago de Chile, el 23 de noviembre. Los que ganaron cada zona definirán de local la llave de octavos de final. En cuartos de final y en semifinales, tendrá ese beneficio aquel equipo que haya terminado en mejor ubicación en la clasificación general al cierre de la etapa de grupos. Así quedaron definidos los cruces de octavos de final (los segundos, en primer término):River Plate vs. Cruzeiro (Brasil) Godoy Cruz vs. Palmeiras (Brasil) Emelec (Ecuador) vs. Flamengo (Brasil) Liga de Quito (Ecuador) vs. Olimpia (Paraguay) Atlético Paranaense (Brasil) vs. Boca Juniors Nacional (Uruguay) vs. Internacional (Brasil) Gremio (Brasil) vs. Libertad (Paraguay) San Lorenzo vs. Cerro Porteño (Paraguay)