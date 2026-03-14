Cora Masip, considerada la “Messi del waterpolo”, volvió a ponerse el gorro de la Selección Argentina y por estos días entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires, en la preparación para el Mundial que se disputará el próximo mes en el país europeo.

La deportista había dejado la actividad en 2014 y poco tiempo después se radicó en Gualeguaychú junto a su familia. Sin embargo, el año pasado volvió a ser noticia al impulsar el desarrollo de esta disciplina en el club Neptunia.

“Estamos en un proceso de desarrollo en el club. Formamos chicos y chicas desde los 7 años, de manera mixta, hasta llegar a las categorías más grandes y poder armar equipos masculinos y femeninos. Hasta cierta edad se juega mixto”, explicó.

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Además de su trabajo como profesora y entrenadora, Masip decidió regresar también a la competencia y se sumó al club Provincial de Rosario. A partir de ese retorno volvió a ser convocada a la Selección Argentina y ahora forma parte de la preparación rumbo a la cita ecuménica.

La rosarina vistió durante 17 años los colores del seleccionado nacional, con el que disputó campeonatos sudamericanos y los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Además, en 2002 se convirtió en la primera jugadora argentina en emigrar a Europa para jugar este deporte, primero en España y luego en Italia.