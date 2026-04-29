El combinado nacional logró la mejor actuación de su historia al finalizar en el undécimo puesto, con un saldo de tres victorias —ante Eslovaquia, Singapur y Kazajistán— y tres derrotas —frente a Rusia, China y el seleccionado anfitrión—.

“Nos fue bien. Tuvimos derrotas esperadas contra Rusia (11-33) y China (5-21), que son potencias mundiales y terminaron siendo campeonas y subcampeonas del torneo. Pero también logramos resultados muy positivos contra Eslovaquia (20-8) y Singapur (20-6), con triunfos por amplia diferencia”, señaló Masip en diálogo con Ahora ElDía.

Sobre el cierre del certamen, agregó: “Luego nos tocó jugar contra las locales, donde lamentablemente no supimos aprovechar nuestras fortalezas y el arbitraje fue favorable para ellas. Después disputamos el partido por el 11º puesto frente a Kazajistán, al que vencimos por penales tras empatar en el tiempo reglamentario”.

Y destacó: “Ese resultado nos permitió alcanzar el mejor puesto histórico de Argentina en un Mundial de esta categoría”.

Masip, que reside en Gualeguaychú desde hace algunos años y se desempeña como profesora en el club Neptunia, tuvo participación en todos los partidos del certamen, alternando titularidad y siendo el primer cambio del equipo, un rol clave desde el banco para sostener la intensidad y aportar en momentos determinantes del juego desde su experiencia.