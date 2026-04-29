WATERPOLO
Cora Masip, profesora de Neptunia, fue parte de la mejor actuación histórica de Argentina en un Mundial
La rosarina Cora Masip, considerada una de las principales referentes del waterpolo femenino en el país y residente en Gualeguaychú, integró la Selección Argentina (Las Tiburonas) que participó en la Copa del Mundo de Segunda División, disputada en Malta.
El combinado nacional logró la mejor actuación de su historia al finalizar en el undécimo puesto, con un saldo de tres victorias —ante Eslovaquia, Singapur y Kazajistán— y tres derrotas —frente a Rusia, China y el seleccionado anfitrión—.
“Nos fue bien. Tuvimos derrotas esperadas contra Rusia (11-33) y China (5-21), que son potencias mundiales y terminaron siendo campeonas y subcampeonas del torneo. Pero también logramos resultados muy positivos contra Eslovaquia (20-8) y Singapur (20-6), con triunfos por amplia diferencia”, señaló Masip en diálogo con Ahora ElDía.
Sobre el cierre del certamen, agregó: “Luego nos tocó jugar contra las locales, donde lamentablemente no supimos aprovechar nuestras fortalezas y el arbitraje fue favorable para ellas. Después disputamos el partido por el 11º puesto frente a Kazajistán, al que vencimos por penales tras empatar en el tiempo reglamentario”.
Y destacó: “Ese resultado nos permitió alcanzar el mejor puesto histórico de Argentina en un Mundial de esta categoría”.
Masip, que reside en Gualeguaychú desde hace algunos años y se desempeña como profesora en el club Neptunia, tuvo participación en todos los partidos del certamen, alternando titularidad y siendo el primer cambio del equipo, un rol clave desde el banco para sostener la intensidad y aportar en momentos determinantes del juego desde su experiencia.