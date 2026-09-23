Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reúnen a 40 deportes y cerca de 60 disciplinas, pusieron en marcha en su segunda semana de competencia el waterpolo, que se disputa en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.

Allí, la Selección Argentina femenina “Las Tiburonas” comenzó con buen pie el torneo y este miércoles venció a Uruguay por un contundente 32 a 2. Previamente, había superado a Chile 27-7, a Colombia 17-11 y a Perú 24-5. Este jueves, al mediodía, cerrará la fase clasificatoria frente a Brasil, la principal potencia de la región y candidata a la medalla de oro.

Entre las integrantes del equipo argentino se destaca una profesora del club Neptunia y referente histórica de este deporte en el país. La referencia es para Cora Masip, quien se había retirado de la Selección Argentina en 2014, luego formó su familia y se radicó en Gualeguaychú. Este año volvió al seleccionado nacional y compite en los Juegos Suramericanos.

Apodada la “Messi del waterpolo”, Masip fue durante muchos años la capitana de la Selección, además de ser la primera waterpolista argentina en jugar en Europa, primero en España y posteriormente en Italia.