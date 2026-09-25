Cora Masip volverá a disputar una final con la Selección Argentina de waterpolo. La jugadora radicada en Gualeguaychú integra el plantel de Las Tiburonas que este sábado, desde las 12, enfrentará a Brasil por la medalla de oro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina accedió a la definición luego de superar a Colombia por 17-10 –con dos goles de Masip, quien fue titular y jugó varios minutos- en una de las semifinales, disputada en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario. Con este resultado, el seleccionado se aseguró al menos la medalla de plata y ahora buscará el título ante Brasil, uno de los principales equipos de la región.

Cora Masip en acción ofensiva durante el juego ante Colombia.

Las Tiburonas habían comenzado su participación en la competencia con una victoria sobre Chile por 27-7. Luego derrotaron a Colombia 17-11 y a Perú 24-5, mientras que en su última presentación de la fase clasificatoria cayeron ante Brasil por 17-8.

De esta manera, el seleccionado argentino tendrá la posibilidad de buscar revancha frente al conjunto brasileño, en el partido que definirá la medalla de oro del certamen.

Ahora, tendrá la oportunidad de cerrar su regreso a la Selección Argentina con una nueva final internacional, esta vez ante Brasil y por el oro de los Juegos Suramericanos.