Más allá de las 128 familias que perdieron un ser querido y los cientos que atravesaron con angustia una internación, la mayoría de los miles de gualeguaychuenses que se han contagiado sufrieron solo falta de olfato y gusto, fiebre, dolor de cabeza y garganta y luego se recuperaron a los 10 o 14 días. Sin embargo, el maldito virus de alguna manera siguió presente en muchos de ellos.

“En general la gente tiene el concepto que cuando algo se cura se acaba, alguien que tiene dolor de rodilla se opera, se recupera y ya está, pero esto con el Covid no es así, quedan muchas secuelas y síntomas después de que el paciente deja de contagiar”, comenzó explicando el médico pediatra Federico Gini Cambaceres.

En diálogo con ElDía, detalló que “el alta es epidemiológica, el que ya no contagia puede retomar su vida, pero el alta clínica que es que el paciente esté al 100% tarda en llegar y a veces incluso nunca llega, esto es lo que a la gente le cuesta entender”.

Ahora bien, ¿Cuáles son las secuelas o síntomas post covid? Concretamente, Gini Cambaceres expresó que lo más frecuente son pacientes que permanecen con “cansancio y dolores musculares”, y advirtió que “eso se puede mezclar con síntomas neuropsiquiátricos, normalmente depresión, y a veces ansiedad o trastorno del sueño”. “Una cosa potencia a la otra”, planteó.

El profesional de la salud añadió que “muchos quedan con taquicardia, por eso se recomienda que en la parte física se vaya de menos a más, alguien que suele andar en bicicleta tiene que arrancar de a poquito y el cuerpo le va a ir marcando”, ejemplificó.

Por su parte, la doctora Ivana Romani que también realiza el seguimiento a pacientes post Covid en el Hospital Centenario, aseguró esta semana en ElDía desde Cero (FM 104.1) que “muchos de los pacientes quedan con falta de aire, o con imágenes en los pulmones por la neumonía que tuvieron, que eso hace que no puedan retomar sus actividades enseguida”.

Consultada en particular por si haber tenido Covid-19 puede “despertar” la diabetes, aseguró que “hemos visto valores elevados de azúcar en sangre en personas que nunca habían tenido problemas de este tipo”.

"Corazón, pulmón y cabeza", sintetizó Gini Cambaceres, y explicó: "Quedan con disnea, falta de aire, cuando se les hacen las tomografías lo que son las imágenes de la lesión pulmonar tardan de 1 a 6 meses en limpiarse, y todo eso se potencia con el componente de la cabeza, trastornos nuorológicos o psiquiátricos que terminan potenciando la depresión con el cansancio".

¿Hay personas más propensas a tener secuelas?

Se podría pensar que quienes tienen factores de riesgo u otras comorbilidades son más propensas a sufrir secuelas del coronavirus. Sin embargo, tanto Gini Cambaceres como Romani coincidieron en que han visto pacientes de todo tipo y de todas las edades.

"Las secuelas las he visto en pacientes de todas las edades, siempre el comentario de las personas jóvenes y sanas es 'pero como puede ser si yo no tengo ningún factor de riesgo', y por ahí se confiaban que no pasaba nada y después pasan hasta 6 meses con cansancio, dolores y trastorno del sueño o ansiedad", contó el pediatra.

Además, Romani describió que “se ve una gran variedad, personas que no tienen ninguna comorbilidad quedan con molestias y faltas de aire, y personas con factores de riesgo no han quedado con ningún síntoma”.

¿Qué deben hacer los pacientes post covid?

La doctora aseguró que "siempre recomendamos que después de la enfermedad, fundamentalmente para quienes estuvieron internados pero también para los que fueron leves, se hagan un chequeo clínico, y luego si amerita se hace una consulta con un especialista en neumonología o una evaluación cardiológica".

Además, Gini Cambaceres marcó que "es importante que se hagan el control post covid todos los que requirieron internación, que son los que pueden quedar más afectados", y destacó por último "que la gente sepa que va a llevar semanas o meses recuperar su capacidad aeróbica, de concentración o de memoria; que esto es bastante más complejo que una gripeciña".