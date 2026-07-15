La Selección Argentina le remontó un partido épico a Inglaterra sobre el final, se lo ganó 2 a 1 y se clasificó a la final del Mundial por segunda edición consecutiva. Los diarios del mundo se hicieron eco del triunfo argentino: los ingleses, con los "corazones rotos" y los españoles, rivales el próximo domingo, palpitan una "Finalissima".

En Inglaterra la desazón es total. Hasta el gol de Enzo Fernández a los 86 minutos estaban clasificando a una final del mundo luego de 60 años. Aquella del '66 ante Alemania en su país fue la primera e inició una maldición, ya que desde entonces no volvieron a levantar un título y, en Mundiales, no volvieron a jugar el partido decisivo.

Es por esto que The Guardian y la BBC titularon con "corazones rotos", un sentimiento compartido por jugadores, cuerpo técnico e hinchas. The Sun, sin embargo, fue más allá y decidió señalar la "arrogancia" de los argentinos por festejar con una bandera que dice "Las Malvinas son argentinas".

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En España, rival por el título el domingo 19 de julio desde las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Marca y Mundo Deportivo decidieron enfocarlo por el lado de la Finalissima que no se disputó en marzo de este año debido al conflicto bélico en Medio Oriente y al desacuerdo entre ambas federaciones para jugarla en otra sede. El destino quiso que ambas selecciones, quizás las dos mejores del mundo si se tienen en cuenta los últimos campeonatos continentales, se vean las caras nada menos que en la final del Mundial.

Sport, en cambio, tituló: "¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España". Mundo Deportivo publicó otra nota destacando "la asistencia de Dios", haciendo referencia al pase-gol del capitán a Lautaro Martínez en el tanto de la victoria y con una clara analogía a la "Mano de Dios" de Diego Maradona ante Inglaterra en 1986.

Fuente: TyC Sports