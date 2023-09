En un principio, desde su estadía en Rosario, Corinne Merolla siempre se mantuvo cercana hacia la cultura a partir de la influencia de su padre, que a pesar de ser ingeniero también era músico, y de su madre, que solía pintar con acuarelas, algo que se combinó con lo aprendido a partir de la realización de talleres y cursos de arte.

Luego, llegó un momento en su vida en el cual debía elegir que hacer y, aunque eligió estudiar arquitectura porque “dibujaba bien y no me iba tan mal con los números”, años más tarde arribó a una conclusión: “Entendí el concepto de que en realidad la arquitectura tiene un montón de otras aristas y que existía la arquitectura efímera, que existía el diseño del espacio desde otro lugar y bueno, ya cuando me estaba por recibir, dije ‘wow existe todo este mundo’ y realmente entendí dónde estaba mi lugar en mi carrera mi profesión”.

Allí, destacó a muchos de sus profesores y vínculos que fue formando a lo largo del camino dentro de la universidad, algo que le permitió establecer contacto con Nicolás Boni, al cual calificó como “un escenógrafo internacional increíble” y con quién aún sigue mostrándose agradecida porque “gracias a él tuve mi primer trabajo que fue una ópera en la Zarzuela de Madrid”.

Por otro lado, señaló que “en enero empecé a trabajar con Sooner Routhier, una diseñadora de espectáculos de Estados Unidos que trabajó con clientes increíbles y muy importantes como Coldplay, The Weekend, Muse y más. Es bastante surreal todo, me encantaría decirte que estoy super acostumbrada pero la realidad es que no, es cumplir un sueño realmente”.

“De repente estás en un zoom y se conecta alguien que escuchaste toda tu adolescencia y tenes que poner cara poker. Es muy sublime”, agregó.

En cuanto al vínculo que ha establecido con estas personalidades, aclaró que “siempre tuve buenas experiencias, todas las puestas en escena generalmente cuentan historias. Muchos están súper metidos en lo que es el desarrollo y el diseño de las cosas. Les interesa contar sus historias, dar sus opiniones, detallar que les gusta o qué no, para qué lado les gustaría ir y ahí como que los conoces un poco a ellos”.

Además, dejó en claro que es un ambiente en el que se trabaja con “toda la libertad del mundo”, y que “creo que lo que más me gusta de mi trabajo es empezar a aportar ideas y desarrollar un concepto para ver qué queremos contar. Me gusta mucho concentrarme en quien es el cliente”.

Sobre su forma de trabajar o de visualizar lo que pretende llevar adelante, explicó que “soy muy observadora”, y que “siempre me gusta probar cosas nuevas, porque está bueno conocer otras técnicas y porque también te conoces a vos mismo y vas explorando tus propias limitaciones”.

Por último, contó que “ahora tengo un equipo acá en Argentina y tenemos proyectos en Europa y Estados Unidos”, y cerró afirmando que “este año se van a ver cosas y el año que viene también tenemos cosas súper interesantes. Se vienen artistas súper copados y proyectos muy distintos que están buenos porque son desafíos nuevos”.

Filo News