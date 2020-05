Coronavirus en Chile: colapsó un hospital y deben elegir a qué pacientes internar

Según un informe de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas (Sochimi) el 97 por ciento de las camas críticas disponibles de la región Metropolitana están ocupadas, por lo que ya se ha comenzado a decidir en algunos centros médicos, como en el Hospital El Carmen de Maipú, sobre el dilema de la última cama, es decir, escoger a un paciente por sobre otro para intervenir con más recursos.

“Estoy en este momento. Estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada. Que dios me ilumine en esto, y en base a la literatura que hemos visto porque hay sugerencias a nivel internacional”, dijo la doctora Claudia Vega, jefa intensivista del Hospital el Carmen y vocera de la Sochimi.

“Uno es humano ante todo. Son tiempos súper difícil, yo hoy aparte de estar en mis tres UCI, he salido a pabellones, he ido a la urgencia a ofrecer ayuda y uno en esta situación tiene que seleccionar ciertas cosas. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie. Estamos llegando a los momentos en que hay que tomar decisiones fuertes”, agregó la especialista.

Vega además explicó que la situación es preocupante e hizo un llamado a la ciudadanía para ser prudentes y no colapsar los centros médicos más de lo que requieran los pacientes graves.