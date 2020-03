Coronavirus en Entre Ríos: Los casos siguen siendo cuatro y hay 29 en estudio

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, precisó que los casos confirmados son dos de Gualeguay, y uno de Gualeguaychú. "Están todos con cuadros sintomáticos leves, o prácticamente ya asintomáticos", precisó tras recordar que "el 85 por ciento de los pacientes con el Covid-19 lo cursa con una gripe leve, coriza y un poco de fiebre". En ese sentido, reiteró la importancia de mantener el aislamiento y los cuidados pertinentes porque el virus tiene una taza de movimiento y transmisión muy elevada.

En cuanto al trabajo voluntario que están realizando las personas para la confección de barbijos, Bachetti observó "lo positivo de nuestra sociedad, de quienes dan una mano, sean instituciones o particulares, y de ponerse en contacto con los distintos efectores. Esto sucede en toda la provincia", remarcó.

Dijo que "el tema de los insumos es una dificultad. Es el caso del barbijo, camisolín y guantes", y sugirió que "se canalicen las ayudas y donde distribuirlas por el efector local o el 0800".

Reconoció la colaboración de la sociedad y a los equipos de salud en toda la provincia. "Estamos trabajando muchísimo. Es una contingencia de la cual no ha experiencia previa. La Gripe A fue distinto porque se trabajó a sabiendo que había una vacuna y tratamiento asignado. Esto es nuevo y el esfuerzo que están haciendo los equipos de salud y desde el gobierno es importante. Por eso es importante el abrazo que sentimos de toda la población. Es bueno que esa ayuda sea organizada para que sea eficiente", insistió.

• Uso de guantes y barbijos

El referente de Salud reiteró las recomendaciones en cuanto al uso de guantes y barbijos. En ese sentido, recomendó que “si uno va a hacer compras debe hacerlo solo, respetar las condiciones del comercio, hacer la fila afuera; mantener distancia, tocar lo menos posible las cosas”.

En ese sentido, respecto al uso de guantes ratificó que no es lo recomendado, sino que lo que hay que hacer es "mantener las manos limpias todo el tiempo que se pueda y ser consciente en no tocarse la cara; con guantes y con barbijos puede pasar exactamente lo mismo de infectarse si no se toman los recaudos, inclusive es poco recomendado el barbijo quirúrgico ya que tiene un tiempo corto de uso, porque en el momento en que se humedece ya absorbe lo que viene de afuera; si se recomienda en las personas sintomáticas, ya que evita la propagación de la saliva que es por donde se mueve este virus".

"La medida es lavarse las manos a cada rato; es preferible tener un cartucho de alcohol en gel en el súper y usarlo; si ensuciás el guante tocando algo y te tocas la cara, es lo mismo; y además, está comprobado, el guante te da una sensación de seguridad, entonces tocás más cosas y volvés a aumentar el riesgo de contagiarte. Es decir, sea que con guantes y con barbijo puede pasar exactamente lo mismo de infectarse si no se toman los recaudos”, reafirmó.

El profesional hizo una aclaración sobre el barbijo, dijo que "el barbijo común, el quirúrgico, el de friselina, el que circula por la calle, tiene un tiempo corto de uso porque en el momento de que se humedece ya absorbe lo que viene de afuera, por eso una recomendación no es para andar todo el día con ese barbijo, si en las personas sintomáticas". Reiteró: "El barbijo es para las personas sintomáticas, las que tienen síntomas porque evita la propagación de la saliva y de las gotitas que es por donde se mueve este virus".

Bachetti aseguró, que "la recomendación del barbijo más que nada para pacientes sintomáticos, personas que tienen síntomas, que tienen tos, para evitar con el mecanismo de barreras que la saliva salga y los guantes los recomendamos más que nada para personal de salud en los momentos de la interacción con pacientes y no para andar por la calle porque si seguimos tocando cualquier cosa y después rascándonos la cara no tapas nada".

• Relevamiento

Por otro lado, el Subsecretario de Redes Integradas de Salud explicó que la provincia recibe prácticamente en tiempo real desde migraciones de Nación, "todas las personas que han vuelto a ingresar al país y que tienen domicilio en Entre Ríos, hacemos un control sobre eso, se está haciendo en las terminales con los micros que están volviendo para lo que trabajamos en conjunto con las municipalidades". Agregó que "también recibimos el listado y personal del Ministerio de Salud está llamando teniendo en cuenta la declaración jurada que se le hace firmar a cada persona que vuela entrar teniendo encuesta la dirección y los teléfonos, nos ponemos en contacto y ponemos los signos de alarma y que respete la cuarentena".

Apuntó que "esa información se está mandando a los efectores de cada departamento para que, con el resguardo de la información personal de la gente por si hay alguna duda pueden llegar a tener el contacto de quien volvió del país".

Bachetti, destacó que "más que el control que también debe estar, hay una cuestión personal. Las personas deben respetar la cuarentena, esto no es un capricho, no es una cuestión que a Argentina se le ocurrió. Hoy en todo el mundo es a única manera de mitigar y de hacer avanzar más lento a esta enfermedad. Hay que respetar el aislamiento, pero no por una cuestión individual, es por una cuestión colectiva, de todos. A esto lo paramos entre todos o no lo para nadie, ningún estado, ningún hospital ni ningún médico individualmente va a para esto, esto depende de todos".

En cuanto a las personas que tiene prescripción de cierta actividad física, Bachetti explicó que "quien generalmente tiene indicación realizar ejercicios es alguien que tiene una comorbilidad, por ejemplo, un problema cardiovascular, obesidad a algún problema de salud. Esas personas son las más en riesgo están y deberían estar en la casa. Lo que sí pueden hacer dentro de la casa, tener alguna rutina aeróbica. Es decir, que sigan haciendo ejercicios y hay muchas rutinas que andan dando vuelta por internet que se pueden buscar para hacer ejercicio aeróbico dentro de la casa. No es recomendable que salga", sostuvo. (APF)