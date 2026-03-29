Este domingo por la madrugada, alrededor de las 02:40 horas, oficiales de la Comisaría Octava se encontraba de recorrida preventiva por las inmediaciones de Pedro Jurado y Camilo Villagra cuando observaron a un joven corriendo mientras cargaba consigo un televisor de 32 pulgadas.

Ante esta situación, intervinieron de inmediato y procedieron a demorarlo. Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, el joven incurrió en contradicciones en su relato, lo que generó sospechas sobre su origen.

Asimismo, se tomó conocimiento de que momentos antes se había recepcionado en la sede policial un llamado telefónico por parte de una vecina, quien manifestó que un sujeto le había ofrecido a la venta un televisor, retirándose luego en dirección a Plaza Hadad.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso el secuestro del televisor y la detención del joven, quedando supeditado a la causa para establecer la legítima propiedad del bien.