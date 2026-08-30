Un joven de 18 años sufrió lesiones graves durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial Nº 44, a la altura del kilómetro 1,5, en el ingreso a la ciudad de Federación.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, momentos antes del accidente varias motos se encontraban realizando maniobras compatibles con carreras informales, conocidas habitualmente como “picadas”. La situación se habría producido cuando los conductores advirtieron la presencia de un operativo policial dispuesto en la zona. Ante ello, algunos de los motociclistas habrían realizado una maniobra brusca para girar y regresar en sentido contrario, con la intención de evitar el control.

En esas circunstancias, se produjo un roce entre dos de las motos involucradas. Como consecuencia del impacto, el conductor de una Honda XR 150 cc perdió la estabilidad y cayó sobre la cinta asfáltica.

El motociclista, de 18 años, sufrió lesiones de consideración producto de la caída y fue asistido y trasladado inicialmente en ambulancia hacia el nosocomio local.

Debido a la complejidad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Masvernat de Concordia, donde permanece bajo atención médica y deberá ser intervenido quirúrgicamente.



Fuente: AHORA