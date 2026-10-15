Corridas, incidentes y tensión en la marcha universitaria frente al Congreso
La movilización en reclamo por el financiamiento educativo terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando cinco oficiales heridos y varios legisladores afectados por gases lacrimógenos.
Una jornada de protesta universitaria frente al Congreso derivó este jueves en fuertes incidentes entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los disturbios comenzaron pasadas las 16, en un contexto marcado por una intensa lluvia, cuando un grupo de activistas comenzó a arrojar piedras y romper bancos, lo que motivó una respuesta policial con el uso de agua y gases lacrimógenos.
El saldo de los enfrentamientos dejó cinco oficiales heridos por elementos contundentes, tres de ellos pertenecientes a la Gendarmería Nacional, uno a la Policía Federal y uno a la Prefectura Naval. La situación escaló hasta alcanzar el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en Rivadavia y Riobamba, donde el ingreso de gases afectó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto. Moreau debió recibir asistencia médica tras descompensarse por la inhalación de los gases.
La movilización, denominada Quinta Marcha Federal Universitaria, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) bajo consignas como “Educación, soberanía y democracia” y el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, cuestionó el operativo durante la jornada: “Una vergüenza este Gobierno. Están reprimiendo en una marcha pacífica. No cumple con las leyes, gastan millones en operativos y no ponen la plata en universidades. No va a haber lluvia, no va a haber represión, que nos impida seguir en la calle”.
La columna principal, encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), había iniciado su recorrido temprano desde Plaza Houssay. Pese a las condiciones climáticas adversas, los organizadores mantuvieron el acto central frente al Palacio Legislativo, donde representantes sindicales y universitarios denunciaron el modelo actual y ratificaron la continuidad de los reclamos.
Fuente: Con información de La Nación