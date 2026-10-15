Una jornada de protesta universitaria frente al Congreso derivó este jueves en fuertes incidentes entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad. Los disturbios comenzaron pasadas las 16, en un contexto marcado por una intensa lluvia, cuando un grupo de activistas comenzó a arrojar piedras y romper bancos, lo que motivó una respuesta policial con el uso de agua y gases lacrimógenos.

El saldo de los enfrentamientos dejó cinco oficiales heridos por elementos contundentes, tres de ellos pertenecientes a la Gendarmería Nacional, uno a la Policía Federal y uno a la Prefectura Naval. La situación escaló hasta alcanzar el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en Rivadavia y Riobamba, donde el ingreso de gases afectó a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto. Moreau debió recibir asistencia médica tras descompensarse por la inhalación de los gases.

Incidentes en la marcha universitaria. Crédito: Hernán Zenteno

La movilización, denominada Quinta Marcha Federal Universitaria, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) bajo consignas como “Educación, soberanía y democracia” y el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, cuestionó el operativo durante la jornada: “Una vergüenza este Gobierno. Están reprimiendo en una marcha pacífica. No cumple con las leyes, gastan millones en operativos y no ponen la plata en universidades. No va a haber lluvia, no va a haber represión, que nos impida seguir en la calle”.

Crédito: Mariana Nedelcu

La columna principal, encabezada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), había iniciado su recorrido temprano desde Plaza Houssay. Pese a las condiciones climáticas adversas, los organizadores mantuvieron el acto central frente al Palacio Legislativo, donde representantes sindicales y universitarios denunciaron el modelo actual y ratificaron la continuidad de los reclamos.

Fuente: Con información de La Nación