En el marco de los Corsos Populares Matecito – Edición 2026, este viernes 23, a partir de las 21 horas, se llevará a cabo el Desfile Infantil Matecito en el Corsódromo, previo al desfile tradicional de murgas y conjuntos carnavalescos.

El Desfile Infantil es una celebración familiar y popular que convoca a niños de entre 2 y 12 años, quienes desfilan disfrazados de manera individual o grupal, expresando creatividad, alegría y el espíritu del carnaval desde la infancia. Se trata de un espacio de encuentro comunitario, donde familias, vecinos y público en general acompañan y celebran a las infancias.

Esta propuesta forma parte de los Corsos Populares Matecito, un ámbito barrial que promueve la participación, la identidad cultural y el fortalecimiento del carnaval popular, y que se consolida como semillero del Carnaval del País.

Asimismo, desde la organización se informó que el pasado fin de semana se realizó el desfile de Mascaritos, una tradición del corso que había quedado en desuso. En esta primera noche, el grupo Pescadores de Ilusiones fue elegido ganador tras la evaluación del jurado presente, destacándose por su creatividad, compromiso y participación. Cabe señalar que en cada jornada del desfile se consagra un grupo ganador.

Las próximas noches continuarán con el mismo mecanismo de participación. Quienes deseen inscribirse u obtener más información pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos