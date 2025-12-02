En el marco de la organización de una nueva edición de los Corsos Matecito, el Gobierno de Gualeguaychú lanzó la convocatoria destinada a organizaciones de la sociedad civil e instituciones interesadas en participar de la venta de espuma durante las jornadas festivas del próximo año. La propuesta busca promover la participación comunitaria y acompañar a las entidades locales en acciones que fortalezcan su sostenibilidad.

La inscripción se realizará en la Dirección de Cultura, ubicada en la Casa de la Estación (primer piso), donde los equipos municipales brindarán asesoramiento y acompañamiento a todas las instituciones que deseen sumarse. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre, en el horario de lunes a viernes de 7 a 12 h.

Esta instancia permite que, cada año, organizaciones con presencia territorial puedan ser parte activa de una de las celebraciones más convocantes de la ciudad. La participación en la venta de espuma representa para las instituciones una oportunidad de generar recursos y, al mismo tiempo, reforzar su vínculo con la comunidad.

Los Corsos Matecito 2026 volverán a reunir a cientos de niños, familias y comparsas barriales en un espacio de disfrute, identidad y tradición popular. Cada edición se sostiene gracias al trabajo articulado entre el Estado municipal, las instituciones comunitarias y los equipos de Desarrollo Humano.

El Gobierno de Gualeguaychú invita a todas las ONG e instituciones interesadas a acercarse, realizar su inscripción y sumarse a esta propuesta que impulsa la participación, el encuentro y el fortalecimiento de las iniciativas locales.