La nueva edición de los Corsos Populares “Matecito”, cuyo comienzo está previsto para el viernes 16 de enero, traerá consigo el regreso de los icónicos "Mascaritos", una de las expresiones más queridas y tradicionales de los corsos históricos.

Estos personajes, reconocibles por sus máscaras y disfraces, son los encargados de desfilar haciendo reír al público con bromas y juegos, manteniendo viva una costumbre que remonta a los orígenes del carnaval popular. Su presencia es un recordatorio de los primeros carnavales, cuando la máscara servía para liberar la imaginación y borrar las barreras sociales, un espacio donde la creatividad y la alegría colectiva eran los protagonistas.

Este año, los “Mascaritos” regresan para llenar las calles de nuestra ciudad con ese mismo espíritu, que invita a todos a participar de una fiesta en la que la improvisación, el humor y la expresión barrial son esenciales.

La convocatoria a participar como “Mascarito” está abierta a todas las personas que quieran hacerlo, ya sea de manera individual o en pequeños grupos (con un máximo de diez personas). Lo único que se necesita para participar es una máscara, un disfraz y las ganas de interactuar con el público. La originalidad, el humor y la improvisación serán especialmente valorados, y no hay temática obligatoria, lo que deja abierta la puerta a la creatividad.

La iniciativa busca revalorizar esta tradición carnavalesca, fortalecer la identidad local y fomentar la participación comunitaria, haciendo del Corso Matecito un espacio inclusivo y accesible para todos.

Cómo será el desfile

Los “Mascaritos” desfilarán entre las agrupaciones, ocupando los intervalos del corso, lo que les permitirá tener mayor visibilidad y estar más cerca del público. La organización se encargará de coordinar los horarios para que el desfile sea ordenado, fluido y seguro, asegurando que la interacción con los espectadores sea lo más destacada de la experiencia.

Concurso y premios para los participantes

Durante las cuatro noches de los Corsos Populares “Matecito”, se llevará a cabo un concurso entre los “Mascaritos”, con premios a los más creativos y auténticos. Cada noche, se otorgará un premio al “Mejor Mascarito o Grupo”, destacando la interacción con el público, el humor y la originalidad de los disfraces.

Quienes resulten ganadores podrán seguir desfilando en las noches posteriores, aunque fuera de competencia, para garantizar que cada jornada del corso tenga un toque único y diverso.

Inscripción abierta

La inscripción para participar en el desfile de Mascaritos ya está abierta. Los interesados pueden completar la planilla de inscripción disponible en el sitio web oficial de la municipalidad https://gualeguaychu.gov.ar/corsos y entregarla en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, de 7 a 13 horas. La inscripción es simple y está diseñada para que cualquier vecino o visitante pueda sumarse a esta propuesta popular.